Fincantieri, a 2,62 ogni nuova azione di aumento di capitale

Il consiglio di amministrazione di Fincantieri ha determinato in 2,62 euro il valore per ciascuna nuova azione relativa all'aumento di capitale fino a un massimo di 400 milioni di euro stabilito nei giorni scorsi dallo stesso cda e approvato dalla Consob. Il cda ha anche deliberato di emettere massimo 152.419.410 nuove azioni con abbinati gratuitamente altrettanti Warrant fino a un massimo di 100 milioni di euro. Le nuove azioni saranno offerte agli azionisti nel rapporto di 9 ogni 10 azioni Fincantieri detenute. E' stato anche indicato in 4,44 euro il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio fissando il rapporto di esercizio in 5 azioni di compendio per ogni pacchetto di 34 Warrant esercitati; saranno emesse fino a 22.414.615 azioni di compendio. I diritti di opzione per le nuove azioni possono essere esercitati dal 24 giugno al 5 luglio 2024. E' stato infine sottoscritto il contratto di garanzia relativo allo stesso aumento di capitale in opzione e pubblicato il prospetto informativo e dell'avviso inerente alle condizioni economiche dell'aumento.