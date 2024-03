EY vede il pil italiano crescere dello 0,7% nel 2024

EY stima una crescita dello 0,7% del Pil italiano nel 2024 e dell'1,2% nel 2025, mentre il tasso di inflazione passerà dal 5,6% del 2023 all'1,9% nel 2024 e all'1,8% nel 2025. La crescita del monte salari reali negli ultimi trimestri, emerge dall'analisi trimestrale dell'Italian macroeconomic bulletin di EY, si traduce in una leggera ripresa del potere di acquisto delle famiglie, ma l'elevato costo del denaro e il clima di incertezza si concretizzeranno in un andamento fiacco degli investimenti privati. Resta quindi fondamentale un uso efficace delle risorse del Pnrr sia per sostenere la domanda nel breve termine sia per un impatto nel medio-lungo periodo sul Pil potenziale.