Eni, 2400 Gigawatt di rinnovabili installati nel 2023

Le installazioni di rinnovabili, solare ed eolico, raggiungono il massimo storico di circa 2.400 Gigawatt nel 2023 a livello mondiale, e confermano la crescita esponenziale degli ultimi anni. Nel mix di generazione elettrica, la quota di solare ed eolico si attesta al 13%, rispetto al 60% generato da fonti tradizionali. La produzione globale di biocarburanti è aumentata dell'8% con l'incremento più marcato per il biodiesel. Lo sostiene la 23a edizione della World Energy Review 2024 dell'Eni, il rapporto annuale sulla situazione dell'energia nel mondo. Anche i minerali critici, elementi cruciali per le tecnologie della transizione, hanno registrato un forte incremento in termini di produzione, in particolare il litio (+23%), seguito dal cobalto e dalle terre rare (+17%). L'assetto energetico mondiale ha influenzato le emissioni globali di Co2 dalla produzione energetica, che nel 2023 sono aumentate di circa l'1%, raggiungendo il nuovo record di 37,2 miliardi di tonnellate. L'incremento è stato trainato dalla Cina, che da sola è responsabile di un terzo delle emissioni globali di Co2.