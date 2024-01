Enel X fornirà le centraline per le auto elettriche di 2i Rete Gas

2i Rete Gas ha deciso di adottare l'auto elettrica e, in collaborazione con Enel X, installerà 136 punti di ricarica in 36 siti aziendali. Questa notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, nel quale si specifica che già sono attive 10 stazioni di ricarica Waybox da 7,4 KW e la prima Waybox S da 30 KW installata in Italia da Enel X, per ricaricare le prime 15 auto completamente elettriche della flotta di 2i Rete Gas a Napoli. Questo piano, spiega il secondo gestore italiano di reti di distribuzione locale, mira a rendere "più sostenibili" gli spostamenti giornalieri della flotta e si inserisce nel progetto di transizione energetica che prevede, tra le altre iniziative, anche l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e certificata con garanzie d'origine. I punti di ricarica sono collegati a un portale di gestione sviluppato da Enel X, che consente a 2i Rete Gas di monitorare il consumo totale di kWh di ogni veicolo elettrico, gestire in modo intelligente il consumo energetico delle stazioni e visualizzare le singole sessioni di ricarica.