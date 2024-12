EasyJet, nuovo piano espansione in Italia dopo ok Ita-Lufthansa

EasyJet conferma di essere stata identificata come remedy taker per il corto raggio nell'ambito dell'accordo tra Ita e Lufthansa. La compagnia riceverà slot a Milano Linate e Roma Fiumicino che consentiranno ad EasyJet di basare 8 aeromobili nei due aeroporti. L'Italia diventa così il secondo principale mercato per easyJet, dove la compagnia prevede di trasportare oltre 21 milioni di passeggeri all'anno. Così la compagnia in una nota. "Siamo orgogliosi di essere stati confermati come remedy taker per il corto raggio a Milano e Roma. Questo garantirà un mercato italiano sempre più competitivo, consentendo a easyJet di offrire una gamma ancora più ampia di destinazioni e tariffe vantaggiose per i consumatori italiani. I passeggeri che voleranno da e per Linate e Roma potranno beneficiare di nuovi servizi a partire dalla prossima primavera. Questa decisione conferma il ruolo centrale della compagnia nel mercato italiano, creando opportunità per ulteriori investimenti, nuovi posti di lavoro e una crescita sostenuta", ha detto Kenton Jarvis, direttore finanziario di EasyJet e prossimo ceo della compagnia. "Con oltre 210 milioni di passeggeri trasportati da e per l'Italia negli ultimi 26 anni, abbiamo contribuito con orgoglio alla democratizzazione del trasporto aereo nel Paese, permettendo a un numero sempre maggiore di italiani di viaggiare comodamente e senza difficoltà in tutta Europa. Siamo ora entusiasti di poter rafforzare la nostra presenza a Milano Linate e Roma Fiumicino", ha aggiunto Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia.