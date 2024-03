Detenuti e volontari su spiagge, è la giornata plastic free

Dalle spiagge della Toscana alle coste della Calabria, passando per Marche, Puglia, Campania e Sardegna. Oggi i litorali di sei regioni italiane vedono in azione una cinquantina di detenuti provenienti da nove penitenziari e i volontari di Plastic Free, l'organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, per una nuova azione coordinata contro il degrado ambientale. "Dopo il successo dello scorso anno, - si spiega - tornano gli appuntamenti organizzati dalla Onlus e da Seconda Chance, associazione del Terzo Settore che fa da ponte tra carceri e aziende per creare opportunita' di reinserimento". "Per tanti detenuti si tratta della prima uscita, dopo diverso tempo, grazie ad un permesso premio concesso dalla Magistratura di Sorveglianza - dichiara Flavia Filippi, fondatrice e presidente di "Seconda Chance" - Cio' riempie ancor piu' di significato questa rinnovata partnership basata su valori come l'inclusione, la rieducazione, il rispetto della natura e della legalita'. Grazie alla collaborazione con le carceri di Cagliari, Livorno, Secondigliano, Palmi, Locri, Laureana di Borrello, Bari, Ancona Montacuto e Ancona Barcaglione potremo raggiungere un risultato doppio, a beneficio dell'ambiente e del benessere dei detenuti". "Questa iniziativa dimostra come per la salvaguardia del nostro territorio sia fondamentale il contributo concreto di tutti - aggiunge Lorenzo Zitignani, direttore generale Plastic Free Onlus - Armati di guanti, ramazze e desiderio di condivisione, i detenuti saranno guidati dai nostri volontari nelle operazioni di pulizia ambientale affinche' si possano ripulire le spiagge di sei splendide località dai rifiuti che i nostri mari ci restituiscono". Le pulizie ambientali, momento anche di inclusione sociale, sono aperte a tutti i cittadini che vorranno prenderne parte previa registrazione sul sito www.plasticfreeonlus.it. I punti di ritrovo sono la spiaggia di Portonovo ad Ancona (ore 10), la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari (ore 9:30), la piazzetta Fernando Pilia (lato Luchia) a Cagliari (ore 10.30), l'Oasi dei Variconi a Castel Volturno, in provincia di Caserta (ore 9), il piazzale dei 3 Ponti a Livorno (ore 9:30) e il villaggio La Quiete-Angolo verde a Palmi, Reggio Calabria (ore 9).