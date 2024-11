Continental taglia stime, fatturato 2024 a 39,5-42 miliardi

Continental taglia le stime per il 2024 prevedendo un fatturato compreso tra i 39,5 e i 42 miliardi di euro (in precedenza tra i 40 e i 42,5 miliardi di euro), mentre il margine Ebit rettificato dovrebbe aggirarsi tra il 6 e 7%. Il gruppo prevede che nella seconda metà dell'anno la domanda nel settore del ricambio pneumatici sia in leggera ripresa rispetto ai primi sei mesi, mentre il settore industriale a livello mondiale dovrebbe rimanere fiacco. Nel terzo trimestre del 2024 Continental ha registrati un fatturato consolidato in calo del 4% a 9,8 miliardi di euro. Il risultato operativo rettificato è aumentato a 873 milioni di euro che corrisponde ad un margine Ebit rettificato dell'8,9%. L'utile netto è in crescita del 62,8% a 486 milioni di euro. "Continuiamo a guidare lo sviluppo di Continental, strategicamente e operativamente, passo dopo passo. In questa impegnativa volata di fine anno, puntiamo a migliorare ulteriormente gli utili dell'Automotive", sottolinea il ceo Nikolai Setzer.