Consorzio Medil ottiene finanziamenti per infrastrutture strategiche dal valore di 5 milioni di euro

Consorzio Stabile Medil, azienda di costruzioni infrastrutturali, Mediocredito Centrale e BdM Banca hanno perfezionato quattro finanziamenti dal valore complessivo di 5 milioni di euro, erogati pariteticamente da Mcc e BdM e assistiti al 70% dalla garanzia Futuro Light di Sace.

Lo si legge in una nota secondo cui attraverso questi finanziamenti, le due banche del Gruppo Mediocredito Centrale supporteranno l'azienda nell'esecuzione di commesse destinate alla realizzazione di infrastrutture prioritarie e strategiche per il Paese. In particolare, saranno destinati alla costruzione e manutenzione di infrastrutture stradali, ad attività di bonifica volte a prevenire rischi sismici e idrogeologici, alla costruzione e manutenzione di edifici sociali, come università, presidi ospedalieri e altre infrastrutture rientranti in ambito Pnrr.

Il Consorzio Medil, con un fatturato di oltre 120 milioni di euro, 3 miliardi di commesse e 3.700 unità operative coinvolte, "è la principale realtà del Mezzogiorno nel settore delle grandi opere infrastrutturali".

Per Flavian Basile, Presidente del CdA del Consorzio Medil- "Il nostro impegno va oltre la tecnica: promuoviamo sviluppo economico e sociale, migliorando i collegamenti tra territori e offrendo servizi efficienti a cittadini e imprese. Con etica, affidabilità e correttezza, continueremo a guidare il cambiamento e a contribuire al progresso del Mezzogiorno e dell'intero Paese".

"Grazie a questa operazione, insieme alla nostra capogruppo Mediocredito Centrale, diamo un contributo significativo alla realizzazione e all'ammodernamento di infrastrutture strategiche per il Paese. Il finanziamento al Consorzio Medil si inserisce pienamente nelle priorità del Pnrr che, in linea con la mission che contraddistingue il gruppo Mcc, mirano a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, con una particolare attenzione verso il Mezzogiorno", ha commentato Cristiano Carrus, amministratore delegato di BdM Banca.