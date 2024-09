Confindustria, domani l'assemblea, la prima di Orsini

Sono oltre duemila gli ospiti attesi, domani, a Roma, per l'assemblea pubblica di Confindustria: è la prima di Emanuele Orsini, eletto presidente dell'associazione degli industriali lo scorso maggio. Si conferma un parterre d'eccezione all'Auditorium Parco della Musica, con la premier Giorgia Meloni che interverrà dal palco. In sala è prevista la presenza delle più alte cariche istituzionali, con i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Come di consueto è attesa una numerosa la presenza della squadra di Governo, con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Adolfo Urso, Giuseppe Valditara, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto, Marina Calderone, Anna Maria Bernini e Luca Ciriani. Atteso anche il viceministro all'economia, Maurizio Leo. Intervengono anche più di 30 ambasciatori di Paesi europei e resto del mondo. Ad assistere alla prima relazione del presidente Emanuele Orsini sono attesi i past-president di Confindustria Carlo Bonomi, Vincenzo Boccia, Emma Marcegaglia, Antonio D'Amato, Giorgio Fossa, Luigi Abete. Dal mondo dell'industria, tra molti tanti, è già prevista la presenza di Fedele Confalonieri, Massimo Moratti, Mario Moretti Polegato, Ugo Brachetti Peretti. E per le società partecipate, tra presidenti e a.d, di Giuseppe Zafarana, Silvia Maria Rovere, Roberto Cingolani, Giuseppina Di Foggia, Filippo Giansante, Alessandra Ricci, Pasquale Salzano, Stefano Cuzzilla. Anche il settore bancario e finanziario sarà rappresentato con Carlo Messina, Andrea Orcel, Giovanni Gorno Tempini, Antonio Patuelli. Tra gli interlocutori naturali di via dell'Astronomia, oltre al Governo, ci sono sindacati e politica. Tra i leader sindacali è al momento attesa la presenza di Maurizio Landini e Luigi Sbarra, mentre Pierpaolo Bombardieri non potrà partecipare perché impegnato a Venezia per una iniziativa della Uil sulla sicurezza sul lavoro. Tra i segretari dei partiti politici è prevista la presenza di Elly Schlein, Carlo Calenda, Riccardo Magi.