Castagna, non ci interessa il risiko, restiamo stand alone

MILANO, 17 SET - Banco Bpm resta fuori dal risiko bancario e conferma la sua strategia stand alone, anche in uno scenario che in un lampo è cambiato con Unicredit che va alla conquista di Commerzbank e Unipol che si chiama esplicitamente fuori dall'acquisto di una quota strategica in Mps. "Non siamo mai stati interessati al risiko, quindi non c'è un interesse diretto - ha detto l'ad Giuseppe Castagna - Continuiamo sulla nostra strada del piano industriale". Mps "sicuramente sta facendo un buon percorso, le banche ora hanno da affrontare il calo dei tassi di interesse, quindi insomma vedremo, alla fine del percorso, quali saranno appunto le valorizzazioni di tutte le singole banche del sistema" aggiunge ma conferma la strategia stand alone: "Sì, assolutamente".