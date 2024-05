Cartia d'Asero, nel trimestre prosegue buon andamento 24 Ore

"I risultati del primo trimestre dell'anno vedono la crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari al netto delle poste non ricorrenti ed evidenziano il continuo miglioramento della Posizione finanziaria netta", commenta l'a.d del gruppo 24 ore, Mirja Cartia d'Asero, presentando i risultati del primo trimestre. "Risultati positivi - sottolinea . che confermano il buon andamento del Gruppo negli ultimi due anni e che tracciano un percorso che poggia sulla professionalità e competenza delle nostre redazioni e sulla loro capacità di garantire un'informazione sempre affidabile e di qualità". Nei primi tre mesi del 2024 il risultato netto è negativo per 0,5 milioni, in miglioramento di 1,3 milioni rispetto al 31 marzo 2023 al netto delle voci non ricorrenti. -0,8 milioni euro rispetto al risultato netto reported pari a 0,4 milioni. Crescono i ricavi a 49,8 milioni, +1,9% "grazie - indica la società - al continuo sviluppo dei prodotti dell'area Servizi Professionali e Formazione e alla crescita dell'area Cultura, nonché alla credibilità, alta qualità ed innovazione dei prodotti e dei contenuti offerti dal quotidiano e dalle altre aree del Gruppo".