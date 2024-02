Brembo entra in Thailandia con il suo primo stabilimento

Brembo, leader globale nei sistemi frenanti, apre il suo primo sito produttivo in Thailandia. L'investimento, pari a circa 40 milioni di euro, riflette la "strategia del gruppo di espandere la propria presenza industriale a livello globale e permette a Brembo di cogliere nuove opportunità di crescita nell'area del Sud-est asiatico", spiega il gruppo. Il nuovo sito realizzerà sistemi frenanti per i costruttori di moto presenti sul territorio, a partire dai produttori europei e americani. Sorgerà nel distretto industriale di riferimento per le due ruote nel Paese, situato nella provincia di Rayong, a sud della capitale Bangkok.