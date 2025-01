Borse europee in lieve rialzo in attesa della Bce, focus su tassi e trimestrali

Borse europee in cauto rialzo in attesa della riunione della Bce che taglierà i tassi dello 0,25% e darà indicazioni sulle future mosse di Francoforte. Parigi avanza dello 0,3%, Francoforte dello 0,2%, Londra dello 0,1% e Milano oscilla sulla parità mentre i future Usa sono in deciso rialzo, con gli investitori che sembrano aver digerito la pausa decisa ieri della Fed.

I dati sul Pil del quarto trimestre di Italia, Germania e Francia hanno deluso le attese aumentando la pressione sulla Bce affinché proceda nell'allentamento monetario. Delude invece il dato sull'inflazione armonizzata della Spagna a gennaio, leggermente superiore alle attese. I rendimenti dei titoli di Stato sono in calo nell'attesa di una Bce morbida, con i Btp che scendono di quasi cinque punti base, al 3,61%, mentre lo spread con il Bund è poco mosso a 108 punti base.

Sul mercato continua il flusso delle trimestrali con H&M (-3,3%), Swatch (-5,5%) e Deutsche Bank (-3,9%) in affanno mentre salgono Shell (+0,3%), Sanofi (+1,5%) e Bbva (+2%). A Piazza Affari crolla Stm (-7,4%) sulla base di previsioni deludenti per il trimestre in corso e l'assenza di una guidance sull'anno mentre sale Generali (+0,7%) dopo l'annuncio del nuovo piano. Bene Prysmian (+3,5%) e Pirelli (+1,6%) mentre soffre Nexi (-1,4%).

Sul fronte energetico torna a salire il gas, che si consolida sopra i 50 euro al megawattora (+0,5% a 51,43 euro) mentre l'inverno continua a consumare le scorte dell'Unione europea.