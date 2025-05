UniCredit e Google Cloud: Accordo decennale per la trasformazione digitale

UniCredit e Google Cloud hanno firmato un memorandum of understanding che delinea un accordo decennale per accelerare la trasformazione digitale della banca. La collaborazione vedrà UniCredit avvalersi delle soluzioni di infrastruttura, IA e analisi dei dati best-in-class di Google Cloud per semplificare la propria architettura digitale e migliorare prodotti e servizi nei 13 mercati in cui opera la banca. "Questa partnership strategica con Google Cloud è un passo fondamentale nella nostra strategia per essere la banca del futuro in Europa", ha sottolineato il ceo di Unicredit, Andrea Orcel.