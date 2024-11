Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,42%)

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che guardano ai dati sull'inflazione in Cina inferiore al previsto e mentre si rivaluta leggermente lo yen penalizzando l'export. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,42% a quota 39,333.96, con una perdita di 166 punti. Sul mercato valutario la valuta nipponica guadagna leggermente terreno sul dollaro, dai minimi in 3 mesi, poco sotto a 153 e sull'euro a 163,90.