Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,37%)

La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno più, consolidando i guadagni ai massimi in 34 anni, in attesa dell'esito della riunione della Banca centrale del Giappone (BoJ). In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,37% a quota 36.681,94, aggiungendo 134 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 148,20 sul dollaro, e a 161,20 con l'euro.