Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,23%)

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo, dopo la ripresa degli indici azionari Usa, con il record del listino tecnologico del Nasdaq, e in attesa dei dati dall'attività manifatturiera in Cina. L'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,23% a quota 39.254,69, con un guadagno di 88 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro a 150,10, dopo i dati dall'inflazioni negli Stati Uniti in linea con le aspettative, e sull'euro a 162,30.