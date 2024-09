Borsa: Milano fiacca con l'Europa dopo l'avvio di Wall Street

Mercati azionari del Vecchio continente generalmente negativi dopo l'avvio di Wall street: le Borse peggiori sono quelle di Londra, Parigi e Francoforte, che cedono lo 0,9%, con Amsterdam in calo dello 0,8%. Milano in un clima poco ottimista è limata dello 0,4% nell'indice Ftse Mib, mentre Madrid sale dello 0,3%. Con gli operatori cauti dopo il taglio dei tassi da parte della Fed, sui listini finanziari pesano sempre i titoli automobilistici dopo la revisione al ribasso della stime sull'anno di Mercedes Benz, che cede il 6%. Debole anche la moda dopo report negativi sul settore. In questo quadro, in Piazza Affari Iveco perde sei punti percentuali, mentre Stellantis limita le perdite al 2,2%. Moncler e Cucinelli nel lusso cedono il 4%, ma è debole anche Tim, in ribasso di tre punti percentuali. In rialzo invece Hera e Italgas, in crescita di circa l'1%. Piatti l'euro a quota 1,116 contro il dollaro e lo spread Btp-Bund sui 135 punti base. Sul fronte dell'energia prosegue il rimbalzo del gas (+4% a 34,7 euro al Megawattora), mentre il petrolio resta fiacco sui 70 dollari al Megawattora.