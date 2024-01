Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,22%

La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,22% a 30.475 punti. Sul listino si mettono subito in evidenza Fineco (+2,99%) dopo i dati sulla raccolta di dicembre e in fondo al listino invece precipita Campari, che non riesce a fare prezzo e segna un teorico -6 per cento dopo l'aumento di capitale realizzato (con un collocamento accelerato insieme a una tranche dei obbligazioni convertibili) per finanziare l'acquisizione di Courvasier.