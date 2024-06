Borsa: Milano -0,45% con St, Amplifon, Unicredit e Tim

Avvio in calo per Milano, insieme alle Borse europee che attendono una serie di Pmi. Il Ftse Mib cede lo 0,45% a 33.525 punti. Tra le vendite Amplifon (-1,5%). Tim (-1,39%) in attesa del closing su Netco e della nuova offerta dal Mef su Sparkle. Giù poi StM (-1,3%) e le banche con Unicredit (-1,1%) che ha concluso la seconda tranche del buyback 2023, e Popolare di Sondrio (-0,95%). In tenuta, invece, i titoli legati all'energia con Saipem in testa (+0,75%). A seguire Erg (+0,66%). Lo spread tra Btp e Bund si conferma a 150 punti con il rendimento in discesa. Il decennale cala di 6 punti base al 3,88%.