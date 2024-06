Borsa: l'Europa peggiora dopo l'avvio di Wall Street, Parigi -1%

Le Borse europee peggiorano dopo l'avvio di Wall Street dove continua ad avanzare Nvidia insieme ai tecnologici mentre la sensazione che la Fed non interverrà per ora sui tassi rafforza la moneta verde: l'indice di Bloomberg dollar spot ritocca i massimi del 2024. Nel Vecchio Continente l'avvicinarsi del primo turno delle elezioni in Francia penalizza Parigi (-1,1%) e mantiene in tensione i rendimenti dei titoli di Stato. Non fa molto meglio Madrid (-1%) mentre contengono le perdite dello 0,5% Francoforte e dello 0,4% Londra. A Milano (-0,6%) continua a mettersi in luce Saipem (+3%) grazie anche all'aumento del target price da parte di Jefferies che ha confermato il giudizio 'buy'. Controcorrente poi Bper (+0,94%) sempre guardata per un eventuale risiko bancario. Male invece Tenaris (-1,77%), A2a (-1,62%) e Ferrari (-1,53%). Lo spread col Bund tedesco si è portato oltre i 153 punti base e il rendimento del Btp al 3,96%.