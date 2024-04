Le Borse europee chiudono in cauto rialzo dopo una buona parte della seduta tonica mentre la lente dei mercati resta all'escalation in Medio Oriente. Francoforte segna un +0,53% con il Dax a 18.024 punti, Parigi registra un +0,43% con il Cac 40 a 8.045 punti. In controtendenza Londra che cede lo 0,45% con il Ftse 100 a 7.959 punti.