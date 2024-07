Borsa: l'Europa arrotonda i rialzi con Wall Street

Le Borse arrotondano i rialzi in scia all'avvio tonico di Wall Street, che rimbalza dalla peggior settimana dallo scorso aprile dopo il forfait di Joe Biden alle presidenziali Usa. Francoforte avanza dell'1,6%, Parigi dell'1,5%, Milano dell'1,2% e Londra dell'1% mentre a New York il Nasdaq (+1,5%) tira la volata all'S&P 500 (+0,9%) in attesa delle trimestrali, domani, di Alphabet e Tesla. Sul listino milanese corrono Stm (+3%), Bper (+3%), Prysmian (+2,5%) e Mps (+2,5%) mentre frena la sua corsa Fineco (+2,2%), in scia alla smentita di un interesse di Zurich. Sul fronte dei titoli di Stato lieve calo dei rendimenti dei Treasury americani, come pure dei bond sovrani dell'eurozona, rianimati nelle ultime sedute dalle speranze di un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce a settembre. Secondo gli analisti di Ig "l'impatto sui mercati della decisione di Biden di ritirarsi è stato davvero minimo sia perché gli investitori scontavano questo scenario sia per il fatto che le probabilità di vittoria di Donald Trump non sono al momento diminuite" e potrebbero "aumentare nel breve vista l'incertezza all'interno del partito democratico". "Crediamo che una valutazione più accurata sugli effetti sui mercati possa essere effettuata solamente dopo la conoscenza del ticket completo dei democratici per la corsa alle presidenziali".