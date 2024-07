Borsa: Europa in ordine sparso con la stagione delle trimestrali

Le Borse europee si muovono in ordine sparso in una giornata in cui si aprono le danze della stagione delle trimestrali, A Parigi, che cede lo 0,29% sono attesi a Borsa chiusa i conti di Lvmh (-0,1%) mentre negli Usa toccherà a Tesla e Alphabet dare segnali al comparto tecnologico. Malgrado i recuperi visti in Asia i semiconduttori europei soffrono sulla scia dell'outlook debole di Nxp, che è quotata al Nasdaq: Stm (-2,19%) è la peggiore a Milano (+0,04%), Infineon perde quasi il 3% a Francoforte (+0,3%) dove tuttavia maglia nera è Porsche (-7,1%) che ha tagliato le stime sui ricavi per problemi nella forniture di alluminio che potrebbero bloccare la produzione di alcuni modelli. Debole infine Londra (-0,42%)