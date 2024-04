La seduta sulle Borse in Europa inizia con cautela, con gli investitori che soppesano le trimestrali in arrivo. Londra apre in rialzo dello 0,4%, anche Parigi dello 0,4%, Milano dello 0,3% e Francoforte appena sopra la parità (+0,03%). Semiconduttori e auto sono i settori che secondo gli analisti bisogna tenere d'occhio oggi.