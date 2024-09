Borsa: Europa debole dopo l'avvio di Wall Street, Milano -0,8%

Sono deboli le Borse europee dopo l'avvio contrastato di Wall Street in attesa stanotte del confronto di Harris e Trump e domani dei dati sull'inflazione Usa mentre per giovedì è dato per scontato il taglio dei tassi da parte della Bce. Soffrono soprattutto i titoli automobilistici per il taglio delle stime da parte di Bmw (-8,8%) alle prese anche con un problema nei sistemi frenanti forniti da Continental, che a Francoforte cede quasi il 9 per cento. A Milano (-0,83%) la peggiore è Unipol (-3,84%), seguita da Saipem (-3,56%) e Stellantis (-3,23%). Resta poi pesante Amplifon (-3%) insieme alle altre aziende europee di apparecchi per l'udito dopo che fra le funzioni dei nuovi Airpods della Apple è spuntata anche quella di ausilio acustico. In controtendenza si muovono invece Erg (+1%), Enel (+0,6%) e Prysmian (+0,4%).