Borsa di Milano in lieve rialzo: banche contrastate, Unicredit e Azimut in evidenza

La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in lieve rialzo, dopo un avvio debole. A Piazza Affari pesa l'andamento contrastato delle banche con Banco Bpm (-0,4%), dopo il cda che ha deciso misure difensive dall'ops di Unicredit. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 116 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,40%.

Tra le banche in calo anche Mps (-0,2%), nel giorno dell'annuncio delle dimissioni dei cinque consiglieri eletti nella lista del Mef, bene Intesa (+0,2%) e Popolare Sondrio (-0,3%). Acquisti per Unicredit (+0,8%), con l'annuncio dell'incremento della quota in Commerzbank (+4,2%), e Bper (+0,9%). Giù Nexi (-1%) e Ferrari (-0,6%). Male il lusso con Cucinelli (-0,7%) e Moncler (-0,6%).

Nel listino principale corre Azimut (+1,7%), con l'esclusiva a Fsi sulla banca digitale. In rialzo anche Saipem e Stm (+0,9%) e Eni (+0,8%).