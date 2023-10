Bonomi, 'non vogliamo soldi pubblici per assumere'

"Noi non vogliamo i soldi pubblici per fare il nostro mestiere. E creare nuovi posti di lavoro e occupazione rientra nel nostro mestiere. Un imprenditore non assume perchè prende soldi o arrivano i contributi ma lo fa se abbiamo le commesse". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Federchimica a Milano.