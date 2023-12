Bce, taglio dei tassi di 150 punti nel 2024

I trader hanno alzato la posta e scommesso che nel 2024 la Bce ridurrà di 150 punti base i tassi di interesse, portando quello sui depositi dal 4% attuale al 2,5%. Secondo Bloomberg, durante la mattinata i mercati hanno prezzato sei tagli da 25 punti base nel corso del prossimo anno, incoraggiati da un report degli economisti di Deutsche Bank, che hanno rivisto le loro previsioni sui movimenti della Bce. Secondo la banca tedesca, i tagli inizieranno già ad aprile, anziché a giugno come precedentemente previsto, con una riduzione da mezzo punto, seguita da un altro di eguale entità a giugno. In totale, anche secondo Deutsche Bank, il costo del denaro si ridurrà di 150 punti base e c'è anche un "rischio significativo" di un taglio già a marzo. "Siamo più pessimisti della Bce riguardo alla crescita a breve termine e all'outlook dell'inflazione" e "se abbiamo ragione la Bce sarà sorpresa dai rischi al ribasso nei prossimi mesi". A sostenere le scommesse sono stati, oltre alla decisa frenata dell'inflazione nell'Eurozona a novembre, anche i commenti morbidi di alcuni membri della Bce, come il 'falco' Isabel Schnabel, che ieri ha ritenuto improbabile un nuovo rialzo dei tassi, non escludendo invece l'eventualità di un taglio del costo del denaro nella prima parte del 2024.