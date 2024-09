Banca Finnat raddoppia l'utile semestrale a 10 milioni

Banca Finnat raddoppia, nel semestre, l'utile netto di gruppo da 5,1 milioni a 10,1 milioni di euro. L'istituto di credito romano segnala come il margine di intermediazione sia risultato a 49,7 milioni di euro (+28%) mentre il margine di interesse è salito a 16,1 milioni "sia per effetto dell'aumento dei tassi a breve che per effetto delle operazioni effettuate dalla proprietà in titoli di Stato e dell'attività di tesoreria". Le masse totali del gruppo si attestano a 19,2 miliardi da 17,6 miliardi di inizio anno, "anche grazie all'incremento della raccolta diretta e della raccolta in consulenza della banca". Il patrimonio netto è risultato di 211,8 milioni mentre il patrimonio di vigilanza consolidato, calcolato sulla capogruppo finanziaria Nattino Holding, è pari a 168 milioni con un Cet 1 Ratio consolidato del 30,9%.