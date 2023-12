Aumenti RC Auto del 7,9% da Ottobre, Ivass" (50 characters)"

Secondo l'ultima indagine dell'Ivass, i contratti sottoscritti nel mese di ottobre 2023 hanno fatto registrare un salto dei prezzi delle polizze RC Auto, con un prezzo medio di 388 euro, in aumento del 7,9% in termini nominali e del 6,2% in termini reali. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è rimasto stabile su base annua, pari a 239 euro.