Annullata sentenza olandese contro Shell per le emissioni

(ANSA-AFP) - I giudici olandesi hanno respinto l'appello da parte di gruppi ambientalisti che sostenevano che il gigante petrolifero Shell non faceva abbastanza per tagliare le proprie emissioni di gas serra, annullando una decisione storica del 2021. "Il giudizio finale della corte è che il ricorso di Milieudefensie (ong ambientalista, n.d.r.) non può essere accolto. La Corte d'Appello annulla quindi il giudizio originale", ha detto la giudice Carla Joustra alla Corte d'Appello dell'Aia. (ANSA-AFP).