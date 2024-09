Acea entra nel servizio idrico in Sicilia. L'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ha proceduto all'aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) - formato da Acea Molise (100% Acea) e dalla società Cogen - della gara per la selezione del socio privato di Aretusacque spa, società mista che sarà partecipata al 51% dai Comuni del territorio. La gara ha un valore stimato di oltre 1,2 miliardi e riguarda la gestione di circa 2.000 km di rete idrica, di circa 1.300 km di rete fognaria, di 166 mila utenze idriche, pari a 390 mila abitanti serviti. Gli investimenti previsti in gara sono di 366 milioni. La concessione avrà una durata di 30 anni a decorrere dal suo avvio.