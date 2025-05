Fastweb e Vodafone: stabilità nel primo trimestre nonostante l'anno di transizione

Fastweb+Vodafone chiudono il primo trimestre con "un andamento stabile degli affari nell'anno di transizione". Rispetto agli indicatori pro forma (come se gli asset italiani fossero stati consolidati già a gennaio 2024), il fatturato è rimasto pressoché stabile a 1.818 milioni (-0,4%).

I costi dell'integrazione si riflettono sull'EbitdaaL adjusted che è diminuito del 10,8% su base comparabile, attestandosi a 428 milioni. L'operating free cash flow è salito a 57 milioni (+16,3%) su base comparabile in conseguenza dei minori investimenti.

Ora "l'obiettivo è stabilizzare il business to consumer e crescere nei segmenti Business to business e wholesale. Il piano di integrazione è linea con le tempistiche previste ma il 2025 sarà un anno di transizione in cui la nuova strategia verrà gradualmente implementata".

Al 31 marzo i clienti mobili sono 20,2 milioni mentre i clienti fissi scendono a 5,8 milioni (-3,4%).