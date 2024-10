A colloquio con gli investitori 50 pmi di Piazza Affari

Le pmi quotate in Borsa dialogano con il mondo finanziario: tra pochi giorni prenderà il via la quinta edizione di 'Next Gems', l'appuntamento supportato da Borsa Italiana. Il 22 e 23 ottobre a Palazzo Mezzanotte 50 piccole e medie imprese provenienti da una vasta gamma di settori e eccellenze del made in Italy con una capitalizzazione perlopiù fino a 100 milioni di euro gli incontreranno investitori. La maggior parte di queste aziende è quotata sul mercato Euronext Growth Milan. "Attraverso questa iniziativa intendiamo sostenere le pmi quotate offrendo loro l'opportunità di dimostrare il loro valore agli investitori, evidenziandone il potenziale, la solidità e l'importanza che rivestono per l'economia italiana ed estera", commenta Pietro Barbi, ceo di Virgilio Ir, che organizza l'iniziativa insieme a Twin. "Nonostante le sfide che il mercato Egm italiano ha affrontato negli ultimi anni - aggiunge -, con un aumento dei delisting e una riduzione della capitalizzazione, il futuro appare ricco di opportunità per un rilancio. Il 2023 ha segnato una fase critica, ma le recenti iniziative, su tutte la Legge Capitali del 2024, stanno gettando le basi per un ambiente più favorevole alle quotazioni, semplificando le procedure e riducendo gli oneri normativi". Next Gems "è nata con l'obiettivo di valorizzare e promuovere le pmi italiane quotate su Egm, aziende che spesso subiscono pressioni esterne che impattano i prezzi e le valutazioni, indipendentemente dai loro solidi fondamentali e dalle performance operative", afferma Mara di Giorgio, fondatore di Twin. "In un contesto di permacrisi - prosegue -, dove i mercati tradizionali per molte di queste imprese stanno registrando forti rallentamenti, Next Gems rappresenta una piattaforma essenziale per creare un dialogo costruttivo tra le aziende e gli investitori".