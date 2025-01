Tutte le mete europee raggiungibili in treno dall’Italia

Roma, 23 gennaio 2025 – Hai mai pensato di raggiungere in treno quella città europea che hai tanto desiderato visitare? Negli ultimi anni, le compagnie ferroviarie italiane hanno ampliato le loro destinazioni includendo tra le altre proprio alcune delle città estere più amate dagli italiani. Vienna, Madrid, Parigi e molte altre mete sono oggi accessibili comodamente in treno. Certo, il viaggio potrebbe richiedere qualche ora in più rispetto all’aereo, ma è proprio questa la bellezza per chi preferisce le rotaie: riscoprire il piacere della lentezza, svegliarsi in una città diversa ogni mattina, immergersi nei paesaggi che scorrono fuori dal finestrino e ritagliarsi quel tempo per leggere, scrivere o semplicemente perdersi nei propri pensieri, che spesso la velocità sacrifica. Vediamo quali sono le mete europee raggiungibili con Trenitalia.

In Francia col Frecciarossa

Con Trenitalia è possibile raggiungere la vicina, amatissima, terra d’oltralpe: la Francia. Il Frecciarossa collega infatti Milano a Parigi, con fermate intermedie a Torino e Lione. E dopo una breve sospensione, a causa di una frana nella valle della Maurienne, dal 1° aprile 2025 ripartiranno finalmente i collegamenti con la capitale francese. Saranno attive quattro corse giornaliere: due partenze da Parigi (7:30 e 15:20) e due da Milano (6:25 e 15:53), con fermate a Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino. Durata del viaggio? Circa 7 ore. Ma non è tutto. Dal 15 giugno 2025 debutterà anche il Frecciarossa Parigi-Marsiglia, con quattro corse giornaliere e un tempo di percorrenza di 3 ore e 20 minuti. Il treno collegherà Parigi-Gare-de-Lyon a Marsiglia Saint-Charles, con fermate intermedie a Lione Saint-Exupéry, Avignone e Aix-en-Provence.

In Austria e Germania con Euronight

Con Euronight puoi partire di sera e svegliarti al mattino a Vienna, la città della Sachertorte, a Salisburgo, la patria di Mozart, oppure nella bellissima Monaco di Baviera. I collegamenti Euronight offrono partenze da città italiane come Roma, Firenze, Bologna, Milano e Venezia. Inoltre, da Venezia sono disponibili i collegamenti Nightjet verso Vienna e Monaco, gestiti dalle ferrovie austriache Öbb. Ad esempio, un biglietto per raggiungere Vienna in aprile con partenza da Roma Tiburtina alle 20:20 con arrivo a Wiener Neustadt Hbf alle 08:15, dopo un viaggio di 11 ore e 55 minuti e un cambio, parte da 68,80 euro. Ma quanto costa? Partendo a luglio da Milano Centrale alle 18:45, con arrivo a Wien Hauptbahnhof il giorno successivo alle 08:19 (con un cambio), la durata del viaggio è di 13 ore e 34 minuti e il costo del biglietto parte da 19,90 euro.

In Svizzera e Germania con Eurocity

I treni Eurocity offrono un modo comodo e veloce per raggiungere la Svizzera e la Germania, con numerosi collegamenti giornalieri che collegano l’Italia alle principali città svizzere. Ogni giorno, fino a 40 treni Eurocity collegano l’Italia con destinazioni come Zurigo, Lugano, Basilea, Berna, Lucerna, Ginevra, Montreux e Losanna. I collegamenti sono gestiti da Trenitalia in collaborazione con le ferrovie svizzere Sbb. Da Milano, è possibile raggiungere Zurigo con 22 Eurocity, mentre Lugano è ben collegata con 24 Eurocity da/per Milano. Oltre alla Svizzera, i treni Eurocity offrono anche collegamenti diretti con la Germania. Ogni giorno, è possibile raggiungere Francoforte da Milano, con fermate intermedie in Svizzera a Lugano, Bellinzona, Zurigo e Basilea, e in Germania a Friburgo, Mannheim e Ringsheim. Ad esempio, un viaggio da Milano a Friburgo il 14 giugno (con due cambi), con partenza da Milano Porta Garibaldi alle 05:39 e arrivo a Freiburg (Brsg) Hbf alle 11:46, dura 6 ore e 7 minuti e costa solamente 6 euro!

I collegamenti in Spagna col Frecciarossa 1000

Grazie all’apertura del mercato ferroviario spagnolo, Trenitalia è entrata nel panorama iberico con iryo, il brand del consorzio Ilsa, in collaborazione con Air Nostrum e Globalvia. I Frecciarossa 1000 effettuano qui 65 collegamenti giornalieri, servendo 11 città: Madrid, Saragozza, Tarragona, Barcellona, Cuenca, Valencia, Albacete, Alicante, Siviglia, Malaga e Cordoba. I collegamenti offerti da iryo consentono di viaggiare rapidamente tra le principali città spagnole, con tempi di percorrenza estremamente competitivi: ad esempio, il tratto tra Madrid e Barcellona, passando per Saragozza, richiede solo 2 ore e 45 minuti, mentre da Madrid a Siviglia, via Cordova, si impiegano 2 ore e 41 minuti. Altri itinerari includono il viaggio da Barcellona a Siviglia in 5 ore e 50 minuti, da Madrid a Malaga in 2 ore e 44 minuti, da Madrid a Valencia in 1 ora e 50 minuti e da Madrid ad Alicante, passando per Cuenca e Albacete, in 2 ore e 25 minuti.

I collegamenti in Gran Bretagna

Sì, Trenitalia è attiva anche in Gran Bretagna con Trenitalia Uk, società con sede a Londra, e la sua controllata c2c (City to Coast), che gestisce i collegamenti ferroviari tra Londra e Shoeburyness, nel South Essex, servendo 28 stazioni. Inoltre, Trenitalia detiene una quota del 30% di Avanti West Coast, in partnership con First, che offre collegamenti tra Londra, Glasgow, Edimburgo e altre città, con 264 servizi passeggeri nei giorni feriali e 16 stazioni sulla costa occidentale.