Tredicesima 2024, fino 80 euro in più. Ecco per chi

Roma, 22 aprile 2024 – Tredicesima 2024, fino 80 euro in più. Ma non per tutti. Solo per i redditi fino a 15mila euro. E’ quanto sarebbe contenuto in uno dei provvedimenti contenuti nel nuovo Decreto legge di riforma fiscale che sarà esaminato domani nel Consiglio dei ministri.

Busta paga

Nelle more dell'introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo, nel 2024 la tredicesima mensilità per i lavoratori dipendenti viene incrementata di un importo non superiore a 80 euro. Il provvedimento riguarda i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Lo si legge nella bozza del nuovo Dl di riforma fiscale atteso domani in Cdm.

Il governo si appresta infatti a varare una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires nel Consiglio dei ministri atteso per domani pomeriggio: l'esame preliminare del decreto legislativo con questa finalità, a quanto si apprende, è infatti fra i provvedimenti all'ordine del giorno della il provvedimento della riunione tecnica preparatoria che si terrà domani mattina. Con il provvedimento, secondo quanto si apprende, prende il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi.