Transizione green, l’Europa spinge sull’acceleratore

CON LA DIRETTIVA sulle case green, che ha da poco superato la prima tappa al Parlamento europeo, si completa il quadro delle misure avviate dalla Commissione Ue per contrastare la crisi energetica e attuare la transizione ecologica del Vecchio Continente. Il provvedimento, ora sottoposto all’esame del "trilogo" (Parlamento, Commissione e Consiglio) prima del varo, ha come obiettivo di tagliare gli sprechi energetici degli immobili europei a scopo residenziale e di ridurre le bollette, riqualificando il patrimonio edilizio dei Paesi dell’Unione per raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la D entro il 2033, con obiettivo finale di emissioni zero entro il 2050. La direttiva Epbd punta a ottenere un taglio di circa il 25% dei consumi energetici degli edifici europei, che sono la principale fonte di emissioni nell’Ue (40%), e rientra nel pacchetto Fit for 55, la strategia per arrivare a un taglio delle emissioni europee complessive del 55% entro il 2030, poi ricalibrata con il piano RePowerEu alla luce della crisi energetica seguita all’aggressione di Putin all’Ucraina. Il grande cantiere legislativo aperto dalla Commissione di Ursula von der Leyen nel 2019 per vincere la guerra dell’energia pulita dovrà concludersi per forza entro le elezioni europee del 2024,...