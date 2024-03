Terza edizione per Driving Energy La terza edizione di "Driving Energy 2024 - Fotografia contemporanea" di Terna si concentra sul tema de "La via dell’invisibile". Il concorso, aperto a fotografi professionisti e amatori italiani, promuove lo sviluppo culturale e i nuovi talenti. I lavori finalisti saranno esposti a Palazzo Esposizioni a Roma in una mostra gratuita per il pubblico.