Terna, utili e ricavi in aumento. Record storico degli investimenti

Il cda di Terna, riunitosi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha esaminato e approvato i risultati al 31 marzo 2024 del Gruppo, presentati dall’amministratore delegato e direttore generale Giuseppina Di Foggia. Nel corso dei primi tre mesi dell’anno, caratterizzati da un contesto in continua evoluzione e ancora particolarmente sfidante, Terna ha registrato un significativo miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari, imprimendo un’ulteriore accelerazione agli investimenti a beneficio del sistema elettrico, della transizione energetica del Paese e della crescita del Gruppo, in linea con il nuovo Piano Industriale 2024-2028 approvato lo scorso 19 marzo.

In particolare, nel primo trimestre del 2024, Terna ha realizzato investimenti per 482,7 milioni di euro, in forte aumento, pari al 53,3%, rispetto allo stesso periodo del 2023. "I risultati del primo trimestre evidenziano che, al record relativo alla crescita degli investimenti, si sono accompagnate robuste performance di tutti gli indicatori economici. I risultati del trimestre dimostrano ancora una volta l’eccellenza delle nostre persone nel creare valore per Terna e per i suoi stakeholder, rafforzando il ruolo strategico del Gruppo al servizio del Paese", precisa Giuseppina Di Foggia.

"I dati – prosegue – confermano che abbiamo intrapreso la strada giusta nell’esecuzione del nuovo piano industriale 2024-2028 che ci vedrà realizzare i più alti investimenti della storia di Terna, pari a 16,5 miliardi di euro". E conclude: "Il nostro forte impegno, unito a una visione più ampia che ci siamo dati con il nuovo piano, ci permetterà di sostenere e promuovere una transizione energetica e digitale che sia anche un processo giusto, inclusivo e attento ai possibili impatti su tutti i soggetti con cui operiamo: lavoratori, comunità locali e fornitori".

Red. Eco.