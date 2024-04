Taylor Swift entra nei miliardari di Forbes: è l’unica cantante a esserci riuscita solo con la musica

Bologna, 2 aprile 2024 – Taylor Swift, la star dei record, ne stabilisce un altro: anche Forbes la incorona tra i nuovi miliardari del 2024, con un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari. L’importante traguardo sarebbe stato raggiunto già a ottobre dello scorso anno, ma ora arriva l’ufficialità dell’importante testata economica statunitense.

Ma a far ancora più notizia è che Taylor Swift è l’unica cantante ad aver guadagnato lo status di ‘miliardaria’ esclusivamente grazie alla sua attività musicale. Secondo i calcoli di Forbes, i diritti d'autore dell’artista e i proventi dei tour si aggirano intorno ai 500 milioni di dollari, a cui si aggiunge un altro mezzo miliardo, valore del suo catalogo musicale. Completano il patrimonio 125 milioni di dollari di proprietà immobiliari.

Proprio i diritti di Swift sono un asset ambito, tanto da lei quanto dalla sua ex casa discografica Big Machine Records, a cui è stata legata con contratto fino al 2018. Alla scadenza, per via di una clausola specifica, l’azienda è diventata proprietaria dell’originale di ciascuno dei brani più popolari della cantante pubblicati fino ad allora.

Da qui l’escamotage: la star sta registrando nuovamente molti di tali successi, come ‘I Knew You Were Trouble’, così da riappropriarsi dei diritti.

Un esempio per milioni di fan, anche in quanto self-made woman. Per la rivista, Taylor Swift rappresenta un grado 8 nella sua scala di merito, essendo partita da un “background socio-economico di classe media”. La 34enne è infatti cresciuta in una fattoria della Pennsylvania, figlia di un agente di cambio e di una casalinga.