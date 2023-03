Tassi Bce e mutui, ora che succede? Rate su del 60%. Una famiglia su 4: "Fatica a pagare"

La Bce (Banca centrale europea) ha alzato il costo del denaro. Un aumento dello 0,50% che dapprima ha mandato le Borse del vecchio continente in terreno negativo, anche se poi i Mercati hanno reagito chiudendo con guadagni generalizzati sopra l'1%. Ma chi rischia di "pagare" salato questo nuovo aumento, sono le persone che hanno un mutuo a tasso variabile. E per molte famiglia si fa largo lo spetto di non riuscire più a onorare le rate del mutuo.

L'aumento dei mutui

Rispetto al 2022, i mutui a tasso variabile hanno registrato un aumento della rata del 60%. Per un mutuo da 200mila euro con tasso calcolato sulla base dell'Euribor a 3 mesi e uno spread dell'1,50%, erogato un anno fa, da una rata originaria di 643 euro al mese, con il rialzo annunciato oggi dalla Bce si passerà a 972 euro.

E' quanto calcola Idealista, il sito specializzato in operazioni immobiliari. "Per chi abbia un mutuo a tasso fisso già in essere non cambia nulla. Ma per i nuovi mutui, o per le famiglie che hanno già un mutuo a tasso variabile, questo nuovo rialzo è una doccia fredda a causa dell'aumento che subiranno nelle rate mensili, che potrebbe mettere in difficoltà le famiglie più esposte. Non dimentichiamo che a marzo di un anno fa l'Euribor a 3 mesi era ancora negativo, il che significa che il ricalcolo delle rate comporterà un aumento dell'esborso mensile molto significativo", commenta Fabio Femiani, Mortgage Broker Operation Director di idealista/mutui.

Una famiglia italiana su quattro teme di avere difficoltà a pagare regolarmente le rate del mutuo nel prossimo anno e tre famiglie su 10 hanno paura di non arrivare alla fine del mese e di non riuscire ad accantonare una parte di reddito come risparmio anche per far fronte a future esigenze. Colpa anche di una situazione economica complessiva che desta preoccupazioni. È quanto emerge dall'indagine condotta da Nomisma e presentata in occasione dell'evento "SalvaLaTuaCasa - Un'alternativa etica e sostenibile alla liquidazione controllata" organizzato da Esdebitami Retake, società benefit del settore creditizio che affianca famiglie, lavoratori e imprese in difficoltà aiutandoli a sostenere le rate dei finanziamenti.

La survey Nomisma evidenzia come il 65% delle famiglie si sia sentito abbastanza o molto preoccupato nell'ultimo anno, mentre il 53% si è trovato a gestire situazioni di ansia. Quanto al rimborso delle rate, il cui costo per i mutui è aumentato del 50% in soli 3 trimestri, afferma Nomisma, il 4% dei nuclei intervistati ha dichiarato di avere accumulato ritardi seppur lievi, mentre il 13% è riuscito a pagare le rate mensili con qualche difficoltà, ad esempio comprimendo altre voci di spesa.

L'indagine spiega che al pagamento del mutuo per l'abitazione si sommano le rate di altri finanziamenti sostenuti per l'acquisto a rate di beni e servizi, quali automobili o elettrodomestici, prestiti di liquidità, apertura di credito in conto corrente o prestiti con carta di credito revolving che coinvolgono all'incirca la metà delle famiglie italiane. Nel complesso, il 36% degli intervistati pensa che la situazione economica della propria famiglia è lievemente peggiorata nell'ultimo anno, mentre per il 9% è nettamente peggiorata. Guardando al futuro, il 35% prevede una situazione economica in ulteriore peggioramento e il 21% degli intervistati ritiene con ogni probabilità di potersi trovare in difficoltà nei prossimi 12 mesi nel rimborsare la rata del mutuo, e per il 3% questa è una cosa certa.