Talent Garden, un master gratuito per 25 laureati Stem per conoscere tutti i segreti di Oracle Customer Experience

Roma, 5 settembre 2024 – Il 30 settembre prenderà il via Oracle Customer Experience, l'Academy di Talent Garden, in collaborazione con NTT DATA, rivolta a 25 laureati/e e laureandi/e di età inferiore a 30 anni in materie STEM, in particolare matematica, fisica, statistica, informatica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni. L'Academy, della durata di 5 settimane, online e in presenza a Roma, è un percorso formativo interamente gratuito per tutti i partecipanti finanziato con borse di studio messe a disposizione da NTT DATA, che prevede anche la possibilità di assunzione al termine del percorso presso le sedi di Roma e Napoli. Il percorso formativo consentirà di acquisire competenze avanzate nell'analisi e ottimizzazione dei processi aziendali, ma anche nell'utilizzo delle tecniche avanzate di analisi dei dati tramite l'uso di strumenti e piattaforme tra le più innovative, come Oracle CRM e Sales Cloud, Oracle Integration Cloud (OIC) e Oracle Eloqua.

Possono candidarsi laureandi/e o laureati/e under 30 in materie scientifiche che verranno selezionati/e attraverso un apposito iter volto a valutare non solo il background accademico, ma anche la motivazione, la curiosità e la passione verso i temi legati alla digital transformation.

"La nostra Academy rappresenta un'occasione straordinaria di formazione che consentirà ai neolaureati/e di acquisire competenze di Customer Relationship Management, oltre ad avere l'occasione di ricevere una proposta di lavoro, al termine del percorso", spiega Irene Boni, ceo Global di Talent Garden, azienda leader in Europa per la formazione digitale e l'innovazione tecnologica. Anna Amodio, Head of People & Culture di NTT DATA, afferma: "Da sempre investire nella formazione dei giovani è una priorità per NTT DATA, per il futuro della nostra azienda e per contribuire allo sviluppo del Paese. Pensiamo che questa Academy possa offrire a giovani talenti l'opportunità di acquisire le competenze più innovative per affrontare con successo l'ingresso nel mondo del lavoro".