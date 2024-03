Al via la formazione per giovani professionisti del Cloud di Talent Garden e Accenture

Roma, 27 marzo 2024 - Formare e assumere giovani talenti per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che va sempre di più alla ricerca di professionisti del cloud. E' questo l'obiettivo del secondo “Accenture Cloud Bootcamp”, organizzato da Talent Garden, la più grande digital academy di formazione per le competenze digitali, in partnership con Accenture, per contribuire a colmare il gap, dovuto alla difficoltà delle aziende di reperire personale specializzato. Man mano che avanza la trasformazione digitale del Paese e delle imprese, il tema delle competenze digitali diventa di particolare rilevanza, eppure le aziende fanno fatica a trovare figure lavorative in grado di governare nuove tecnologie e trend del settore, facendo emergere la necessità di colmare competenze ed aggiungere ai singoli obiettivi di carriera nuove professionalità. L'azienda punta alla formazione e all’assunzione, ha infatti messo a disposizione 65 borse di studio a copertura totale di un percorso di formazione con un focus sul Cloud. Il progetto si rivolge a giovani talenti fino a 30 anni, con laurea STEM 1 e STEM 2, che potrebbero avere la possibilità al termine del corso di essere assunti in Accenture. I candidati verranno selezionati attraverso un test d’ingresso, seguito poi da un colloquio individuale. Coloro che si distingueranno per meriti e curriculum, potranno intraprendere il corso della durata di un mese del tutto gratuitamente. Ambiranno così alla posizione lavorativa di Cloud Transformation Analyst in Accenture. I corsi si terranno totalmente online, ad eccezione dell’evento di chiusura che si terrà nel campus di Talent Garden a Roma, in cui gli studenti potranno interagire direttamente con i player del settore che collaborano quotidianamente con il team Accenture.