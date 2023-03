Taglio dell'Iva, ecco come i Paesi europei combattono inflazione e caro energia

Come combattere l’inflazione? Tagliando l’Iva. È questa la ricetta adottata l’anno scorso dalla maggior parte dei Paesi europei alle prese con i rincari energetici e la corsa dei prezzi. Ma in attesa di recepire entro il 2024 le novità della direttiva Ue che ridisegna l’impianto delle aliquote ridotte e aggiorna la lista di beni e servizi agevolabili, il dibattito in Europa prosegue. In Germania – dove le aliquote sono fissate oggi al 19 e al 7% – nei giorni scorsi si è acceso uno scontro politico sul taglio dell’Iva su frutta e verdura. La proposta del ministro dell’agricoltura, Cem Ozdemir, di azzerare l’aliquota ha suscitato l’opposizione anche all’interno dello stesso governo. Le critiche, che sottolineano come gli alimenti abbiano già un’Iva ridotta e che il taglio andrebbe a vantaggio di tutti, indipendentemente dal reddito, ricordano quelle mosse in Italia nei confronti dell’idea, poi accantonata per il costo elevato (circa mezzo miliardo) e lo scarso sollievo sui bilanci familiari, di azzerare l’Iva sui beni di prima necessità. Ma a eliminare (temporaneamente) l’imposta su alcuni prodotti nel 2023 è stata ad esempio la Spagna: dal 4% a zero l’imposta su pane, latte, uova, frutta, verdura, eccetera. Un regime che rimarrà in vigore...