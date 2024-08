Supermercati aperti a Ferragosto, quali sono e gli orari. Cerca il tuo punto vendita

Spesa last minute a Ferragosto 2024? Non volete restare con il frigo vuoto o vi manca qualche ingrediente per pic-nic o barbecue? Niente paura. Saranno molti i supermercati con aperture straordinarie il 15 agosto, festa dell'Assunzione di Maria. Alcuni punti vendita resteranno aperti tutta la giornata, mentre altri osserveranno l’orario ridotto. Ecco una guida con i link per verificare se i punti vendita della vostra città sono aperti o chiusi e per conoscere gli orari.

Esselunga

La maggior parte dei supermercati Esselunga osserveranno l'orario 8-14, altri però saranno aperti fino alle 20, altri ancora saranno chiusi. Per questo l'azienda consiglia di controllare sul sito Esselunga, nella sezione ‘dettagli’, cliccando sul singolo negozio. Ecco comunque alcuni esempi.

A Milano, gli store di viale Don Luigi Sturzo, via Solari, via Washington, via Losanna, via Monte Rosa, viale Cassala, viale Umbria, viale Vigliani, via Giovanni Cena, viale Jenner, viale Zara, viale Famagosta, piazza Ovidio, via Pellegrino Rossi, via Novara, via Rubattino, via Feltre, via Lorenteggio e via dei Missaglia, via Palizzi, viale Suzzani, via degli Alpini, via Adriano, via Olgia a Segrate, via Rovani (Sesto San Giovanni), saranno aperti dalle 8 alle 14. Mentre l’Esselunga di via Ripamonti e di Cascina Merlata faranno orario continuato dalle 8 alle 20. A Firenze saranno aperti il 15 agosto dalle 8 alle 14 i punti vendita in via Masaccio, Canova e Gignoro. Restano chiusi, invece, quelli di via Milanesi e viale De Amicis. A Roma, lo store di viale Liegi sarà aperto dalle 8 alle 14, mentre il punto vendita di via Tomacelli farà orario continuato dalle 8 alle 20. A Bologna aperte con orario 8-14 l’Esselunga di via Emilia Ponente, via Guelfa (San Vitale) e piazzale degli Etruschi (Casalecchio di Reno).

Coop

Non ci sono comunicazioni ufficiali sulla chiusura del 15 agosto dei punti vendita della catena, ma già in passato la Coop ha voluto rispettare questa ed altre festività. Sul sito, alla sezione ‘punti vendita’ , potete controllare se, per questo Ferragosto, anche il vostro supermercato di fiducia rimarrà chiuso oppure se sarà aperto al pubblico.

Conad

In molte città gli store di Conad osserveranno l'orario ridotto (9-13 / 9-14 / 8-13.30 / 8-14), mentre altri punti vendita resteranno chiusi. A Milano, per esempio, in via Ettore Ponti lo store sarà aperto dalle 9 alle 13, in via Corso Lodi dalle 9 alle 14, in via della Ferrera dalle 8 alle 13.30, mentre in via Padova 8-14. Consigliamo di servirsi sempre del sito Conad.it (sezione negozi) per consultare gli orari sulla scheda del singolo supermercato.

Carrefour

Diversi supermercati della catena Carrefour rimarranno aperti tutto il giorno, ma come avverte la catena, gli orari durante le festività potrebbero subire variazioni. Carrefour invita a chiamare il punto vendita interessato per maggiori informazioni. Sul sito sono consultabili numeri e indirizzi.

Pam Panorama

Alcuni punti vendita Pam Panorama osserveranno aperture straordinarie per Ferragosto. Alcuni esempi? Anche in questo caso si rimanda al sito per informarsi sul singolo negozio. A Milano, in via Correnti Via Correnti l'apertura straordinaria seguirà questi orari: dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21; mentre in via Forze Armate saranno aperti metà giornata fino alle 14. A Bologna, in via Marconi apertura straordinaria dalle 9 alle 20. In altri casi, come nello store di via D’Azeglio, il punto vendita sarà aperto dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20.

A Firenze Francavilla apertura straordinaria dalle 8 alle 20.30. A Roma, molte Pam Panorama resteranno aperte con orario continuato dalle 9 alle 21. Per fare qualche esempio, il sito della catena di supermercati, segnala aperti i punti vendita di corso Vittorio Emanuele II, via delle Quattro Fontana, via Barberini e altri.

Aldi

I punti vendita Aldi prevedono in molti casi l’apertura festiva, anche se, spesso, con un orario diverso da quello infrasettimanale (sia l’apertura che la chiusura sono spesso posticipate). Al momento non ci sono comunicazione per il 15 agosto, si consiglia di controllare il sito web, nella sezione dedicata ai singoli punti vendita.

Lidl

Diversi punti vendita della catena Lidl garantiranno l’apertura anche durante la festività. Aperture speciali che potranno essere di mezza giornata fino alle 13 o con orario ridotto rispetto alla normale chiusura. Sul sito sono indicati gli orari di ogni supermercato, cliccando in alto a destra alla sezione ‘Cerca il tuo punto vendita’.

Eurospin

I supermercati Eurospin resteranno normalmente aperti il 15 agosto e non sono previste chiusure anticipate.

Md

I punti vendita Md dovrebbero garantire l’apertura anche il 15 agosto con orario ridotto, spesso di mezza giornata fino alle 13. Prima di recarsi al punto vendita è consigliato controllare la pagina dedicata ai singoli supermercati della catena.

Despar

Al momento non sono previste aperture straordinarie, ma è possibile che qualche punto vendita garantisca l’apertura. Si consiglia di verificare sul sito.

Crai

Diversi punti Crai potranno chiudere per questa festività, ma altri potranno garantire l’apertura straordinaria. Informazioni maggiori sul sito.

Il Gigante

La maggior parte dei punti vendita Il Gigante effettueranno l’apertura straordinaria di giovedì 15 agosto, ciascuno con il proprio orario. Per maggiori informazioni dare uno sguardo qui.