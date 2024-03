Supermercati aperti domenica di Pasqua: ecco quali sono e gli orari

Roma, 29 marzo 2024 – Fare la spesa questo sabato, vigilia di Pasqua, rischia di essere un'impresa impossibile a causa dello sciopero dei lavoratori dei supermercati dopo la rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale Federdistribuzione. Come fare quindi per gli ultimi acquisti per il pranzo di domenica o per il picnic di Pasquetta? Ecco dunque una lista dei punti vendita dalla grande distribuzione aperti il giorno di Pasqua (salvo ulteriori ripercussioni dello sciopero), in cui potersi recare per riempire il frigorifero.

Molti supermercati saranno chiusi per Pasqua, altri hanno scelto di fare aperture straordinarie

Quali sono i supermercati aperti a Pasqua

Gigante: aperti al mattino quasi tutti i punti vendita. In generale l'orario (ma è sempre bene fare una verifica sul sito) va dalle ore 8 - 8.30 fino alle 12.30-13.

Coop e Ipercoop: anche i punti vendita della Coop terranno abbassate le saracinesche sia nel giorno di Pasqua che nel giorno di Pasquetta.

Esselunga: tutto chiuso, comunica il sito. Apertura prevista invece per lunedì 1° aprile, ma per essere sicuri è meglio verificare online gli orari.

Conad: chiusi i supermercati in periferia, mentre resteranno aperti quelli in centro (soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma, Firenze, Bologna) per venire incontro ai turisti. L'orario può variare a secondo del punto vendita, quindi meglio controllare sul sito (l'apertura in generale è prevista tra le ore 8 e le 9, la chiusura tra le 19 e le 21). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito.

Lidl: i supermercati resteranno chiusi.

Iper, Bennet, Eurospin: anche in questo caso i negozi resteranno chiusi.

Carrefour: punti vendita aperti secondo l'orario consueto.

Pam Panorama: supermercati chiusi nel giorno di Pasqua. Fanno eccezione Napoli, dove i negozi resteranno aperti secondo il consueto orario, e Roma, dove alcuni punti vendita osserveranno aperture straordinarie e altri rispetteranno il solito orario domenicale.

MD: supermercati chiusi sia a Pasqua sia a Pasquetta.

Despar / Eurospar / Interspar: non sono previste aperture straordinarie per queste festività.

Aldi: i punti vendita saranno chiusi a Pasqua, ma aperti a Pasquetta con orario domenicale. Famila: previste aperture straordinarie per il 31 marzo. Qui per verificare quali sono quelle di Pasqua.

Crai: alcuni punti vendita saranno aperti, ma ognuno ha scelto autonomamente i propri orari. Per verificare le disponibilità consultare il sito o telefonare direttamente al negozio.