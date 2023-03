Superbonus 110: ecco tutti i documenti per centrare la scadenza del 31 marzo

La scadenza per ottenere il Superbonus 110 si avvicina: entro il 31 marzo infatti bisognerà presentare (quasi) tutti i documenti necessari per beneficiare del credito di imposta sui lavori per le villette (o unità indipendenti). Superbonus per lavori edili Superbonus, le scadenze Proroghe in vista? Cessione o sconto I documenti necessari Come inviarli La certificazione energetica Gli altri bonus in edilizia Cilas e Scia L'Ape e il Durc Superbonus, le scadenze Siccome le carte sono numerose, è meglio fare un riassunto di quello che occorre. Anche per evitare di incorrere in brutte sorprese. Chi sta effettuando lavori su unità immobiliari unifamiliari (le villette) o su unità indipendenti può mantenere il 110% per le spese effettuate fino al 31 marzo 2023 nel caso in cui, entro il 30 settembre 2022, abbia effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo. Proroghe in vista? La proroga di questo termine, ipotizzata a più riprese, sembra ormai tramontata. La scadenza del 31 marzo riguarda, in prima battuta, i pagamenti che devono essere effettuati con bonifico parlante. Questo per poter godere della detrazione fiscale...