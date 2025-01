Startup, 01Green chiude un round di investimento pre-seed da 300mila euro

Roma, 29 gennaio 2025 – Hanno appena chiuso un round di investimento ‘pre-seed’ – così si definisce il primo step del ciclo di sviluppo di una startup – da 300mila euro, interamente sottoscritto da Tech4Planet, polo nazionale di trasferimento tecnologico per la sostenibilità promosso da Cdp (Cassa depositi e prestiti) Venture capital. Risorse fresche con cui 01Green, startup italiana nata per 'accelerare la rivoluzione dell'idrogeno', potrà presentare un ‘Proof of concept’ (letteralmente, ‘bozza di progetto’) e avviare, così, la realizzazione del prototipo di contenitore per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno allo stato solido in totale sicurezza, con l’applicazione di una tecnologia avanzata, basata su magnesio dopato.

Il progetto Safeteasy: i dettagli

Il progetto Safeteasy di 01Green mira ad affrontare una sfida importante, relativa alla logistica e al trasporto dell'idrogeno. Questa innovazione offre, infatti, vantaggi significativi rispetto ai metodi convenzionali, garantendo maggiore densità di stoccaggio, più sicurezza e costi contenuti, mantenendo il sistema a temperatura e pressione ambiente. Inoltre, rende il trasporto su lunghe distanze, via mare o su rotaia, più pratico e flessibile. Coperto da brevetto, Safeteasy nasce da un processo di innovazione di stampa 3d per metalli e porta la firma di Andrea Gatto (responsabile scientifico del progetto e docente di Tecnologia meccanica e sistemi di produzione all’Università di Modena e Reggio Emilia) e Ivano Corsini (presidente e ad della startup). Corsini si occupa di meccanica e meccatronica da circa 40 anni: nel 2016 ha fondato la 3d4Mec Srl, prima azienda italiana a produrre e commercializzare stampanti 3d per metalli; successivamente, ha ideato 3d4Steel per il processo degli acciai e 3d4Brass, la prima stampante 3d al mondo in grado di processare ottone.

“Valore aggiunto per la transizione energetica”

Claudia Pingue, senior partner e responsabile del fondo di technology transfer di Cdp Venture capital, ha commentato: “Siamo orgogliosi di supportare un’innovazione di tale portata, che promette di rendere il trasporto dell’idrogeno più pratico e flessibile, con un impatto significativo sulla transizione energetica”.

La mission

La mission della startup consiste nel superare gli attuali limiti dello stoccaggio di idrogeno con una soluzione sicura, efficiente e sostenibile, che si avvale dell’innovativa tecnologia dei contenitori in idruro di magnesio. Grazie all’esperienza maturata sia nel settore metalmeccanico che nella fabbricazione additiva (il processo di produzione degli oggetti fisici tramite stampa 3d), l’obiettivo è sviluppare contenitori in grado di migliorare significativamente l’efficacia dello stoccaggio e del trasporto di idrogeno. 01Green si propone di rivoluzionare l'industria dello stoccaggio energetico e accelerare, così, la transizione globale verso fonti di energia pulita e sostenibile. “Riconosciamo l'idrogeno come vettore energetico del futuro – dichiarano Corsini e Gatto – ma siamo consapevoli delle sfide, principalmente legate allo stoccaggio e al trasporto, che ne ostacolano l’adozione su larga scala. La nostra soluzione punta a superare questi ostacoli, rendendo l'idrogeno una scelta praticabile e conveniente per un'ampia gamma di applicazioni energetiche. Guidati dall'obiettivo di ridurre l'impronta carbonica globale e promuovere l'uso dell'energia pulita, ci impegniamo a rivoluzionare il campo dello stoccaggio di idrogeno. Crediamo fortemente in un futuro in cui l'idrogeno sia facilmente accessibile, stoccabile e trasportabile, diventando, così, una fonte energetica primaria per una varietà di applicazioni.

Possibili ambiti di applicazione

Settore target per questa nuova tecnologia è in primis l’automotive e, più in generale, la produzione di autobus, minibus e scuolabus, camion, mezzi speciali, macchine movimento terra. Altri ambiti di applicazione includono l’aerospaziale, la difesa, il marino/navale, il ferroviario, il settore turbine e generatori e ultimo, ma non per importanza, le attività di stoccaggio e distribuzione energia in aree caratterizzate da criticità logistiche.