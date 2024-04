In Spagna energia a costo zero: acqua e vento, carte vincenti

Roma, 1 aprile 2024 – Energia a costo zero. E’ successo in Spagna dove oggi il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso ha toccato lo zero. Lo confermano i dati dell’Operatore del mercato iberico dell’energia (Omie). E’ stato possibile grazie all’aumento della produzione di energia elettrica attraverso impianti eolici e idraulici, in coincidenza con gli effetti di una perturbazione che da giorni colpisce la Penisola iberica.

Il valore dello zero per quanto riguarda il costo dell'elettricità all'ingrosso è fissato in diverse frange orarie della giornata odierna, raggiungendo addirittura la zona negativa (-0,01 euro) nello spezzone compreso tra le 13 e le 16 di oggi. La situazione di prezzi prossimi o pari allo zero in alcune frange orarie si è già registrata anche in alcune giornate precedenti nel corso del mese di marzo. Nonostante ciò, questa riduzione dei prezzi sul mercato non è marcata sulle bollette dei consumatori finali, almeno sul breve termine: ciò ha provocato, di riflesso, un rincaro automatico dal 10% al 21% sull’Iva dell’elettricità.